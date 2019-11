Depistaggi Cucchi, il giudice si astiene: "Sono un ex carabiniere"

Il processo relativo ai depistaggi sul caso Stefano Cucchi inizia con un colpo di scena: il giudice Federico Bonagalvagno ha annunciato di astenersi spiegando di essere un ex carabiniere attualmente in congedo. Nell'esporre le giustificazioni ha citato sia i suoi rapporti personali con alcuni alti ufficiali, tra cui l'ex comandante generale dell'Arma dei carabinieri Tullio Del Sette, sia il fatto di aver partecipato a una serie di eventi sempre alla presenza del generale. Bonagalvagno ha esplicitato inoltre che, trattandosi di un processo mediatico, un clima di "sospetto" avrebbe potuto influire sul sereno svolgimento del dibattimento. La richiesta di astensione era stata presentata dal legale della famiglia Cucchi e dalle altre parti civili. Il nuovo giudice monocratico nominato è Giulia Cavallone. L'udienza ora è stata aggiornata al prossimo 16 dicembre.

Di Bernardo assente

Gli otto carabinieri sono accusati a vario titolo e a seconda delle posizioni di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia. Si tratta del generale Alessandro Casarsa, all'epoca dei fatti comandante del Gruppo Roma, e altre sette carabinieri, tra cui Lorenzo Sabatino, allora comandante del reparto operativo dei carabinieri di Roma, Francesco Cavallo, all'epoca dei fatti tenente colonnello e capo ufficio del comando del Gruppo Roma, Luciano Soligo, allora maggiore dell’Arma e comandante della compagnia Roma Montesacro, Massimiliano Colombo Labriola, all'epoca dei fatti comandante della stazione di Tor Sapienza, Francesco Di Sano, all'epoca in servizio alla stazione di Tor Sapienza, Tiziano Testarmata, comandante della quarta sezione del nucleo investigativo dei Carabinieri, e il carabiniere Luca De Cianni, accusato di falso e di calunnia.