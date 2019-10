Le sexy ladre rom dei Rolex: ecco come erano organizzate

Dopo aver messo a segno almeno sette colpi, due donne malviventi rumene sono state identificate dal commissariato di polizia di Desenzano. Fondamentale è stata una serie di strategie per cercare di cogliere la coppia nei loro intenti di furto: grazie ad appostamenti, individuazioni fotografiche, raccolta di testimonianze, analisi di tabulati telefonici e dei varchi stradali è stato possibile incastrare le malviventi.

L'organizzazione

Nel mirino erano finiti uomini soli di età compresa tra i 70 e gli 80 anni: una delle due si occupava di distrarre il malcapitato, spesso anche ricorrendo ad abbracci persuasivi; l'altra nel frattempo gli rubava l'orologio. Si è verificato poi un episodio in cui la vittima è stata anche ferita leggermente al polso. Tutti gli oggetti rapinati avevano un valore tra i 5mila e i 15mila euro poiché si trattava di marche prestigiose come Rolex, Cartier e Iwc. Le donne sono state indagate per rapina, lesioni personali e furti aggravati. Una delle due era già nota alle forze dell'ordine: lo scorso anno il gip del Tribunale Ordinario di Brescia aveva emesso nei suoi confronti un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, ma successivamente si era resa irreperibile.