Dimesso dall'ospedale bambino di tre anni muore poco dopo

I genitori lo avevano portato in ospedale per forti dolori alla pancia, ma i medici lo avevano dimesso qualche ora dopo: passate alcune ore, però, si è sentito ancora male ed è morto appena arrivato al pronto soccorso.

Il dramma a Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza, dove a perdere la vita è stato un bambino di appena tre anni. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sul corpo del piccolo, mentre l'Arma dei carabinieri ha sequestrato le cartelle cliniche; inoltre, un medico è stato iscritto nel registro degli indagati della procura vicentina per omicidio colposo.