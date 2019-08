Dl Sicurezza, l'Unhcr: "Siamo preoccuparti"

L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) si è detta "preoccupata" per l'approvazione del decreto Sicurezza bis. Si tratta, secondo quanto si legge in un comunicato, di un testo " che impone sanzioni più severe alle imbarcazioni e alle persone che effettuano operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo ".

" Secondo gli emendamenti approvati dal Parlamento - hanno sottolineato dall'Unhcr - l e multe per le navi private che soccorrono le persone e non rispettano il divieto di ingresso nelle acque territoriali sono aumentate fino a un massimo di 1 milione di euro; inoltre, per tali navi è prevista l'immediata confisca ".

Ieri sera il decreto Sicurezza bis, cavallo di battaglia della Lega di Matteo Salvini, è diventato legge. Il dl ha incassato la fiducia in Senato con 160 "sì", quasi la maggioranza assoluta. E subito Unhcr ha espresso preoccupazione. " L 'imposizione di sanzioni pecuniarie e di altro tipo ai comandanti delle navi - ha spiegato l'Agenzia - potrebbe ostacolare o impedire le attività di soccorso in mare da parte delle navi private. Le Ong svolgono un ruolo cruciale nel salvare le vite dei rifugiati e migranti che intraprendono la pericolosa traversata per arrivare in Europa. Il loro impegno e l'umanità che guida le loro azioni non dovrebbero essere criminalizzati o stigmatizzati ".

" Non sono le Ong che soffriranno maggiormente di questa legge, ma la gente in fuga dalla guerra e dalla violenza in Libia ", ha aggiunto il portavoce dell'agenzia, Charlie Yaxley. Così l'Unhcr ha chiesto agli Stati di " proseguire le discussioni intraprese recentemente a Parigi sulla creazione di un meccanismo di sbarco temporaneo e prevedibile per le persone soccorse in mare, caratterizzato dalla responsabilità condivisa tra gli Stati per l'accoglienza e per la risposta ai bisogni specifici di queste persone ".