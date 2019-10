Il dolore della famiglia Sacchi: "Luca era un ragazzo pulito"

Pallido, lo sguardo basso, una maschera di dolore, Alfonso Sacchi arriva all’Appia Park Hotel verso le 17. Scandisce a malapena le parole, sussurra appena: “Mia moglie è devastata, è mio figlio che mi sta dando il coraggio di essere qua, dormiamo ancora col suo pigiama accanto al cuscino”. La sua voglia di vivere e le tante passioni, il calcio, la palestra la motocicletta. Dai racconti di papà Alfonso emerge il ritratto di un giovane limpido. Butta giù un sorso d’acqua per scogliere il nodo alla gola.

“Era un ragazzo pulito, glielo leggevi nel viso, aveva il cuore buono, aiutava tutti”. “Non aveva bisogno di soldi, non aveva bisogno di niente, abbiamo un ristorante, lui gestiva la casa vacanze di famiglia e faceva il personal trainer”, aggiunge, sicuro che con logiche di droga e di microcriminalità Luca non abbia nulla a che fare. “Chiedo giustizia per mio figlio, era una brava persona”. E sulla ragazza, Anastasiya, attorno a cui si addensano alcune ombre, dice: “Spero che sia pulita, perché altrimenti al dolore si aggiungerebbe altro dolore”.

“Gli ho dato un bacio, quella è stata l’ultima volta che l’ho visto”

Gli amici che frequentava Luca Sacchi, ucciso lo scorso mercoledì sera da un colpo di pistola alla nuca esploso mentre era con la fidanzata nel quartiere Appio Latino, sembravano brava gente anche se il papà gli diceva sempre "di non fidarsi di nessuno". “Non ne aveva molti – spiega il padre – Giovanni Princi stava al liceo con lui, ma si erano persi di vista alla fine della scuola per poi ritrovarsi sei mesi fa”. La sera dell’omicidio Alfonso è uscito di casa intorno alle 17 per andare al lavoro, al ristorante. Luca gli chiede un’altra puntura di antidolorifico per uno strappo che si è procurato in palestra. “Mi ha detto stavolta sei stato proprio bravo papà non ho sentito niente, io gli ho dato un bacio, gli ho detto ti voglio bene e lui mi ha detto anche io, questa – ricorda - è stata l’ultima volta che l’ho visto”. “Mi è rimasta quell’immagine”, dice prima di accasciarsi sulla spalla dell’avvocato e di chiudersi in un silenzio carico di disperazione.

Gli avvocati: “Quello che è certo è che in questa storia c’è qualcuno che mente”

La famiglia di Luca e gli avvocati di parte civile, Paolo Salice e Armida Decina, non credono alle ricostruzioni giornalistiche su Anastasiya. Per ora, infatti, non trovano riscontro nell’ordinanza del gip. La ragazza, chiariscono, al momento è “parte offesa del reato di rapina”. “Un po’ di dubbi aleggiano sulla figura di Anastasiya, speriamo si possano sciogliere al più presto”, spiega Salice. “Era la figlia femmina che i Sacchi non avevano, è stata accolta in casa a braccia aperte e se dovesse emergere un suo coinvolgimento - aggiunge - per loro sarebbe devastante”. Da sabato pomeriggio, però, i contatti tra la mamma e il papà di Luca e Anastasiya si sono rarefatti. “Non sappiamo il perché”, dicono gli avvocati. “Speriamo che non c’entri nulla - spiegano poi - però qualcuno mente, questo è sicuro ”. “Qualora dalle carte processuali dovessero emergere responsabilità prenderemo le posizioni conseguenti”, assicurano. “Il dato certo è che l’esame tossicologico è negativo, la famiglia Sacchi con la droga non c’entra nulla, e appena sarà possibile ci costituiremo parte civile”, ripetono i legali. “È rimasta con noi una notte per starci vicino e poi non si è più vista”, dice papà Alfonso di fidanziata del figlio. “Quella sera – ricorda tra i singhiozzi – abbiamo detto ad Anastasiya che la camera di Luca era la sua”.