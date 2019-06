Donald Trump e il Pentagono sono a caccia di alieni

Il presidente degli Stati Uniti ha confermato che il Pentagono sta lavorando alla ricerca di presenze aliene nel nostro mondo. La notizia farebbe felici i protagonisti della serie X Files, Fox Mulder e Dana Scully o, forse, li preoccuperebbe un po’, soprattutto tenendo conto della segretezza venata di complottismo da cui, proverbialmente, sono ammantate questioni simili. Secondo quanto riporta Business Insider i giornalisti hanno chiesto a Donald Trump di spiegare il suo punto di vista riguardo i continui avvistamenti di oggetti volanti non identificati (definizione che non è sinonimo di “alieni” in stile E.T.) da parte di piloti americani.

Il presidente ha assicurato di aver dato mandato al Pentagono per chiarire la faccenda e cercare di capire quale sia la vera natura di questi oggetti ancora senza nome. Alla domanda se creda o no in un possibile incontro con gli “alieni”, Donald ha risposto: “Se ci credo? Non in particolare. Ma ho letto, ho visto, ho sentito. Li stiamo cercando. E se dovessimo trovarli sarei il primo a saperlo”. “La questione degli UFO viene dibattuta da decenni attraverso libri e documentari più o meno sensazionalistici. Business Insider chiarisce che anche il senatore democratico Mark Warner vorrebbe saperne di più sugli strani avvistamenti dei piloti americani. Il politico ha dichiarato: “Se i piloti militari si stanno imbattendo in interferenze inspiegabili nell’aria, questa è una questione di sicurezza che va indagata”.