La donna che aveva insultato e umiliato i poliziotti ora è una sardina

Dell'ipocrisia e dell'inconsistenza delle sardine non vi era mai stato alcun dubbio. Fin dall'inizio era apparso evidente come i messaggi di pace e anti-odio fossero figli di una mera vetrina incoerente. A darne un'ulteriore testimonianza è la sardina scesa in piazza contro la violenza. Probabilmente dalla foto l'avete riconosciuta. Esattamente, è proprio lei. La stessa donna che nel maggio del 2019 aveva insultato, umiliato, provocato, spintonato e strattonato i poliziotti a Bologna, in occasione di una contestazione contro un comizio di Forza Nuova. In quell'occasione la signora era apparsa furibonda, scagliandosi contro gli agenti in tenuta antisommossa: " Mi vuoi menare? Menami. Vergognatevi. Cosa fai? Mi spingi? ".

Non si tratta ovviamente di un caso singolare. Le sardine hanno già utilizzato in passato termini che inneggiano alla violenza e all'odio, specialmente nei confronti di Matteo Salvini, da loro accusato di essere la principale causa di una pericolosa ondata di violenza nel Paese. Peccato però che proprio i modi di contestarlo hanno assunto una piega vergognosa, tra minacce e cartelloni con il leader della Lega impiccato con tanto di slogan: " Lega Salvini e lascialo legato ".

"Subiamo atti di violenza dalle sardine"

Contattato in esclusiva da ilGiornale.it, Galeazzo Bignami ha commentato sconcertato la notizia: " Sono le solite facce, li conosciamo tutti. Sono manifestanti dei centri sociali e del Pd. Queste sardine sanno di mortadella. L'affluenza delle sardine è bassissima, mediocre, eccezion fatta per gli eventi organizzati a livello nazionale ". Domenica 26 gennaio si terranno le elezioni Regionali in Emilia-Romagna, dove la partita resta apertissima: " Difficile prevedere chi vincerà perché la gente nell'urna vota con la propria testa. Sicuramente un voto come quello di 5 anni fa, quando votò il 38%, premia una struttura di potere consolidata a 50 anni. Quando hai un apparato che da 50 anni governa, si protegge davanti a un ipotetico rinnovamento. Ma in caso di affluenza più alta, verrà diluito ".