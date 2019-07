Donna investita mentre parla al cellulare: per l'80% la colpa è sua

Srava attraversando la strada, mentre guardava lo schermo del cellulare. E proprio in quel momento, mentre stava per salire su n autobus, una macchina l'ha investita.

Ma la colpa, in questo caso non è tutta del conducente dell'auto. Lo ha stabilito, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il tribunale di Treste, che è stato chiamato a giudicare un caso del 2010. Il giudice ha analizzato i fatti: la vittima dell'incidente avrebbe attraversato la strada, mentre parlava al cellulare e non avrebbe controllato che entrampe le carreggiate fossero libere prima di passare da una parte all'altra. In questo modo avrebbe agito " in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza ". Di conseguenza, l'autista della macchina non può essere considerato l'unico responsabile dell'incidente. Al contrario, per l'80% la responsabilità è da attribuire alla vittima, mentre al guidatore solamente il 20%, perché non avrebbe almeno potuto prevedere il comportamento della donna, dato che stava correndo sul marciapiede per raggiungere l'autobus.