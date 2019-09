Rom assediano i bus in Stazione centrale a Milano. Così derubano i turisti

Assediano i bus turistici, pronte ad approfittare delle distrazioni dei viaggiatori per rubare i loro bagagli. Sono delle donne rom che si posizionano a poche decine di metri da un ingresso laterale della Stazione centrale di Milano.

Secondo quanto riporta Il Giorno, aspettano l’arrivo degli autobus che collegano lo scalo ferroviario all’aeroporto di Malpensa e osservano l’operato delle promoter delle compagnie dei pullman per capire quando agire per sottrarre i bagagli ai turisti. Venerdì pomeriggio, però, la tensione è salita notevolmente perché una delle addette alla biglietteria è stata costretta ad usare una bomboletta di spray al peperoncino, azionata per cercare di allontanare le rom, molte delle quali giovani e in stato di gravidanza.

Ecco come si sono svolti i fatti. Alcuni passeggeri stanno attendendo di salire in pullman, quando una promoter invita i turisti stranieri a fare attenzione ai bagagli. L’avvertimento era legato alla presenza delle rom, le quali non hanno preso bene l’avviso della promoter arrivando a minacciarla. In quel momento la promoter ha tirato fuori dalla tasca la bomboletta di spray e ha spruzzato il contenuto verso le donne. La nuvola si è dissolta in poco tempo e le nomadi si sono allontanate. Arriva immediatamente un addetto alla sicurezza della compagnia dei bus ma il suo intervento non sarà necessario perché come detto le rom erano già scappate. Sul posto sono arrivati i carabinieri, chiamati poco prima dalle addette. Le promoter hanno riferito agli agenti la situazione di disagio che vivono ogni giorno.