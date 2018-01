Drogata e stuprata dal branco: scattano tre arresti a Milano

Prima l'hanno drogata poi l'hanno stuprata in gruppo per diverse ore. È questo il terribile "calvario" che nella notte tra il 13 e il 14 aprile dello scorso anno ha dovuto subire una 23enne a Milano. Dopo mesi di indagini sono stati fermati tre uomini, un 48enne, un 28enne e un 22enne. Di questi due erano recidivi per violenza sessuale. La ragazza di fatto si è fidata di un suo amico e ha passato la serata con il gruppo in un pub.



Poi, all'interno del locale, per almeno tre volte la ragazza ha assunto benzodiazepine che le avevano versato in un bicchiere. Ha perso i sensi e la memoria. Subito è stata portata in un appartamento in zona Porta Romana dove ha subito violenze sessuali per diverse ore. Al risveglio la ragazza aveva dolori e ricordava solo le sue urla quando diceva "Basta, basta". Ad incastrare i tre sarebbero stati i rilievi del Dna. La prova che ha permesso agli inquirenti di chiudere il cerchio e di far scattare le manette.