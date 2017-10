Dubai, la polizia arriva a bordo delle moto volanti

La polizia di Dubai è già proiettata nel futuro. Al posto delle macchine, utilizza infatti un grosso quadricottero cavalcabile. In poche parole, una moto volante.

Come si vede nelle immagini, la moto volante in dotazione alla polizia è stata presentata durante i 5 giorni della fiera tecnologica Gitex che si sta svolgendo a Dubai. Si chiama Scorpion 3 Hoverbike ed è stata progettata in Russia, dall'azienda Hoversurf. La tecnologia utilizzata è la stessa impiegata per i droni multirotori: batterie, esc, motori, eliche, flight control e piattaforme inerziali (IMU) per stimare l'assetto di volo.

Nel caso specifico delle moto della polizia, la Scorpion è stata pensata ed ottimizzata per trasportare un agente negli interventi di emergenza e per sorvolare il traffico. Infatti, con pilota a bordo l'altezza massima è limitata a 5 metri con un''autonomia di 25 minuti. Il peso massimo trasportabile è di 300 chili e raggiunge una velocità di 70 chilometri all'ora. Chissà che un giorno non arrivi anche da noi.