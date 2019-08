Due genitori organizzano una spedizione punitiva contro proprio figlio gay

Una madre e un padre stavano pianificando una spedizione punitiva contro il proprio figlio, perché gay. La vicenda si è verificata al Sud Italia è stata denunciata dal Gay Center, che racconta come il 20enne sia riuscito a scappare di casa prima di subire l'azione dei genitori, che non hanno mai accettato la sua omosessualità.

Il ragazzo, con l'aiuto delle forze dell'ordine e dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, è stato portato in una struttura protetta, fa sapere Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay center e responsabile Gay Help Line.

"Questi sono giorni di vacanza per molti, ma non per l'omofobia, centinaia sono i casi che gestiamo ogni settimana in questi mesi estivi" , sottolinea ancora Marrazzo, che aggiunge: "A Roma, in un albergo a cinque stelle sulla via Aurelia, il receptionist si è scagliato contro una coppia gay, cliente dell'albergo, chiamandoli 'sporchi froci'. Segnalati i fatti, il direttore ha attuato azioni disciplinari nei confronti del dipendente. A Milano, in centro, zona Conciliazione, una coppia di donne si è trovata la scritta intimidatoria sul citofono 'lesbiche'. La coppia farà denuncia nei prossimi giorni" .