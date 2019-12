E anche a Natale Greta ci fa la predica

In questo Santo Natale, fatto di prediche "particolari", di Gesù Bambino di colore nella mangiatoia e di un messaggio del Papa tutto incentrato sull'accoglienza, non potevano mancare gli auguri della cara Greta Thunberg.

L'attivista, in lotta da mesi per salvaguardare l'ambiente, ha postato sui suoi canali social una tenera foto con i suoi cagnolini. Bello lo scatto, bello il maglione natalizio. E bello pure il cappello di Babbo Natale. Tutto questo ci ricorda infatti come Greta sia una semplice ragazzina di 16 anni che ama stare sul divano con i suoi cagnolini. Peccato, però, che dietro di lei ci siano menti adulte in grado di manipolare e politicizzare - in modo volontario - anche gli auguri di Natale.

L'eroina della sinistra e dei radical chic - ovviamente dopo Carola Rackete - a corredo della propria foto scrive infatti queste parole: "Buone vacanze! Ricordate di prendervi cura di voi, gli uni degli altri e del bel Pianeta in cui viviamo". Parole che stonano se si pensa che sono pronunciate da una ragazzina di soli 16 anni che durante le feste di Natale dovrebbe soltanto pensare a scartare i regali, a divertirsi con i suoi amichetti e a mangiare tanti dolci.

Eppure, anche in questa occasione, viene tirato in ballo il cambiamento climatico e il Pianeta. E tutto quello che di tenero c'era in questa foto viene spazzato via. I cagnolini, il maglione rosso, il cappello di Babbo Natale e pure la sua voglia di fare gli auguri di buone feste. Peccato.