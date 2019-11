"È un mal di pancia": ma il bimbo di 2 anni muore qualche ora dopo

I medici avevano rassicurato i genitori che si trattasse di un comune mal di pancia, nulla di più. Fatto sta che un bimbo è morto qualche ora dopo essere stato dimesso dal Pronto Soccorso dell'ospedale pediatrico Infermi di Rimini. Aveva solo 2 anni.

Una tragedia assurda e inaccettabile. Il piccolo avrebbe dovuto compiere gli anni tra qualche giorno e, invece, non ci sarà alcuna festa di compleanno in suo onore. È accaduto tutto molto in fretta, tanto che la paura dell'ignoto ha lasciato rapidamente il passo alla disperazione più profonda: il dolore di una perdita senza consolazione. Così, nel giorno di Halloween, ad una giovane coppia riminese veniva data comunicazione della morte del proprio figlio di quasi 2 anni, nella sala d'attesa del reparto di Rianimazione. Senza una spiegazione.

Il drammatico calvario è iniziato lo scorso martedì quando il bambino avrebbe cominciato a lamentare dolori lancinanti all'addome. Credendo si trattasse di un malessere temporaneo, i genitori hanno telefonato al pediatra di base affinchè potesse prescrivergli un lenitivo. Ma, col passare delle ore, la sofferenza del piccolo si è acutizzata tanto che, allarmati dalle circostante, mamma e papà hanno deciso di trsportarlo in ospedale. Dunque, pressapoco alle ore 8 di mercoledì 30 ottobre, la famiglia ha raggiunto il Pronto Soccorso dell'Infermi. Dopo aver effettuato le lastre e tutti gli accertamenti del caso, i sanitari hanno ritenuto superfluo il ricovero dato che gli esiti degli esami non avrebbero rivelato alcun dato preoccupante. Così, il piccolo è stato rispedito a casa. Ciononoste, durante il pomeriggio, il dolore si è intensificato al punto da tramutarsi in un'atroce sofferenza fisica attorno all'una di notte. A quel punto, i due genitori sono ritornati al Pronto Soccorso. La situazione, stavolta, era pressoché drammatica. Il piccolo era visibilmente in affanno, a corto di energie e completamente disidrato: urgeva una ricovero in Rianimazione. Ma, d'untratto, verso le ore 3 del mattino, il suo cuoricino ha smesso di battere.