Ecco gli 11 ristoranti top della nostra Penisola

Una new entry e 10 conferme, tra i ristoranti valutati con tre stelle, presenti nella nuova guida Michelin del 2020. Il nuovo ingresso è quello del ristorante di Enrico Bartolini, che si accaparra un posto tra gli chef più stellati di Italia.

I ristoranti tre stelle Michelin

La guida rossa, che dal 1900 accompagna i viaggiatori nelle loro scelte culinarie ha riconfermato i ristoranti meritevoli di tre stelle del 2019: Le Calandre a Rubano (Padova); Osteria Francescana a Modena; Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo); Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio/Runate; Piazza Duomo a Alba (Cuneo); Enoteca Pinchiorri a Firenze; La Pergola a Roma; St.Hubertus a San Cassiano (Bolzano); Reale a Castel di Sangro, e Uliassi a Senigallia. Ma, quest'anno, la top 10, diventa una top 11, con l'aggiunta di Enrico Bartolini al Mudec a Milano. " È un po' come vincere l'oro alle Olimpiadi ", ha commentato il nuovo chef entrato nelle tre stelle. In Italia, sono 374 i ristoranti stellati: 328 quelli con una stella, 35 quelli con due e 11 quelli con tre.

Cos'è la Guida Michelin