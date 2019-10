Ecco il misterioso "blob": pare un fungo, ma mangia come un animale

È un piccolo organismo di colore giallo, che assomiglia a un fungo, ma si comporta come un animale. "Blob", il misterioso essere vivente unicellulare può muoversi senza gambe, riesce a guarirsi da solo in poco tempo, quando viene tagliato a metà. Non ha nè una bocca, nè uno stomaco, ma è in grado di rilevare e digerire cibo, proprio come fosse un animale.

L'organismo che possiede 720 sessi è arrivato allo zoo di Parigi e tra due giorni sarà esposto al pubblico, che potrà ammirare il suo comportamento perticolare e fuori dal comune.

Il nome scientifico dell'essere vivente è, in realtà, "physarum polycephalum" ed è presente in natura, molto diffuso negli ambienti ombreggiati, freschi e umidi, come i tronchi degli alberi, come riferisce Afp. Secondo quanto osservato, "blob" sembra essere molto intelligente (una caratteristica fuori dal normale per un essere unicellulare) e particolarmente abile nell'andare in esplorazione di diversi ambieni, senza mai rifare il percorso già battuto in precedenza.