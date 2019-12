Ecco quanto ci costa il reddito di cittadinanza

Le domande accolte dall'Inps per il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza hanno superato la quota di un milione. A renderlo noto è lo stesso Istituto. Al 7 novembre 2019 su 1.579.742 domande pervenute, ne sono state accolte 900.283 per quanto riguarda il reddito di cittadinanza e 120.327 per quanto riguarda la pensione di cittadinanza. Le domande ancora in lavorazione sono 130.409, mentre 427.572 sono state respinte o cancellate. Per un totale di 1.021.761 nuclei familiari raggiunti dalla misura di contrasto alla povertà, voluta dal Movimento 5 Stelle. Di questi, però, 43.917 sono decaduti dal diritto.

Le tre regioni nelle quali sono state accolte più domande sono la Campania (RdC 177.194, PdC 17.731), Sicilia (RdC 158.675, PdC 17.997) e Puglia (RdC 84.315, PdC 9.474). A guidare la classifica delle città per numero di domande accolte c’è Napoli con 42.876 domande. A seguire Roma con 37.562, Palermo con 29.698 e Milano con 19.640 domande. Il totale delle domande complessive di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza presentate, invece, ha raggiunto quota 1.555.588.

Come previsto le province più popolose sono quelle ad aver avuto il maggior numero di domande: Napoli (162.519), Roma (97.698) e Palermo (70.492), le prime tre. Seguite da Milano (59.637), Catania (57.063), Torino (53.994) e Caserta (47.895). Mentre i comuni meno abitati e situati in zone di montagna, soprattutto al Nord, sono quelli con minori domande. In fondo alla classifica troviamo infatti Gorizia (2.873), Verbano-Cusio-Ossola (2.214), Isernia (2.027), Aosta (2.018), Sondrio (1.657), Belluno (1.520), Bolzano (795).

L'Inps ha anche presentato i dati degli importi medi mensili degli assegni. Per il reddito di cittadinanza, l’importo medio versato è di 519,12 euro mensili. Importi superiori a questo si trovano soltanto nelle province del Sud, in particolare della Sicilia, della Campania e della Puglia. Il primato assoluto va a Palermo con un importo medio di 613,06 euro e Napoli con una media di 610 euro. Seguono Caserta con 570,41 euro e Catania con 565,69 euro mensili in media.

Ma il dato che interessa a tutti, soprattutto a chi paga le tasse e di conseguenza contribuisce anche al reddito di cittadinanza, è un altro. Quanto costano mensilmente tutti coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza voluto dai 5 Stelle e di cui Luigi Di Maio si vanta quotidianamente? Per avere un'idea della spesa, basta moltiplicare il numero di richieste accolte con l'importo medio dei versamenti in ogni provincia. Basando il report con i dati aggiornati al 7 novembre, il reddito di cittadinanza arriva a quota 444 milioni di euro, mentre la pensione di cittadinanza a 26 milioni di euro per un totale di 470 milioni di euro. Per un totale all'anno di oltre 5 miliardi di euro.