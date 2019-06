"Ehi, mi metti la prua addosso?". Tensione in mare tra Gdf e Ong

Tensione in mare. Dopo la manovra spericolata della capitana della Sea Watch, Carola Rackete, che ha quasi "schiacciato" una motovedetta della Guardia di Finanza nel porto di Lampedusa, continuano le "scintille" tra la Gdf e le ong. Come detto proprio oggi la Open Arms (che si trova tra l'Italia e la Libia) ha segnalato la presenza di un barcone in avaria con a bordo circa 55 migranti. Tra questi anche 4 bambini e 3 donne incinte. Dopo aver rilevato la posizione del barcone, l'equipaggio della nave ha raggiunto i migranti offrendo loro assistenza. Dopo l'ingresso nella Sar di competenza italiana, la Opena Arms ha avvisato anche le autorità del nostro Paese. La risposta è arrivata da Guardia di Finanza e Guardia Costiera. Due motovedette si sono recate immediatamente sul posto per prestare soccorso e trasbordare i migranti. Ed è proprio qui che ci sarebbe stato uno scambio di battute verbali tra la motovedetta della Guardia di Finanza e l'equipaggio della Open Arms. A raccontare del battibecco in mare è stata proprio la Open Arms. La motovedetta della Guardia di Finanza, secondo quanto riportato dalla ong a Repubblica, "avrebbe puntato la nave come per bloccarla. Si è avvicinata molto e ha urlato: 'Mi metti la prua addosso?".

Uno scambio di battute dunque in pieno mare che è quasi certamente riferito a quanto accaduto nelle concitate fasi dell'attracco di Sea Watch sul molo di Lampedusa. Evidentemente le fiamme gialle non hanno dimenticato la manovra fuorilegge della capitana della Sea Watch che di fatto ha messo a rischio la vita dei militari. Dopo lo scambio di battute la motovedetta della Guardia di Finanza si è avvicinata al barcone in avaria per prestare soccorso ai migranti e trasbordarli. Dopo l'intervento delle Fiamme Gialle e della Gurdia Costiera, 11 migranti sono arrivati a Lampedusa. Gli altri invece sbracheranno a Pozzallo e Licata.