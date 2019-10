Eleuteri e il futuro tecnologico: "Scuola senza prof e chirurgia a distanza"

Il mondo cambia grazie alla tecnologia, e da qui a pochi anni c'è da aspettarsi una serie di innovazioni e mutamenti davvero significativi. Lo anticipa anche Luca Eleuteri, che intervistato da La Verità ha parlato della società futura: " Blockchain, intelligenza artificiale, internet delle cose, big data, stanno creando nuovi modelli di business e rivoluzionando il rapporto tra aziende, lavoro e società ". Più in là arriverà la vera e propria rivoluzione: " Irromperanno le criptovalute nei mercati globali, i mezzi di trasporto senza conducenti saranno routine, lo stato di salute delle persone verrà diagnosticato a distanza e le persone operate da chirurghi dall'altra parte del pianeta grazie al 5G, i beni saranno trasformati in servizi, gli immobili tokenizzati e avremo ognuno un satellite as a service ".

Un altro aspetto su cui vi saranno cambiamenti sarà quello legato all'istruzione: scuole senza docenti " in cui gli studenti seguono programmi di apprendimento sui temi della programmazione informatica da un algoritmo ". E chi perderà lavoro anche a 40-50 potrà rifarsi una nuova vita: " L'accelerazione tecnologica è così elevata che una persona dovrà cimentarsi in più di una carriera ".

Comunicazione politica e Rousseau

Il socio fondatore della Casaleggio Associati ha poi parlato anche dell'influenza dei nuovi mezzi di comunicazione sulla politica: " Se sei in questa arena devi essere consapevole che il dibattito su di te è continuo, e che devi avere attorno una buona squadra di professionisti a gestirlo ". Un esempio lampante è Donald Trump: " Parla a 65,5mln di persone con un tweet che rimbalza nei mass media e come un detonatore arriva a miliardi di persone sul pianeta in pochi minuti ".

Il consulente per la digital trasformation delle aziende ha voluto precisare che con l'Associazione Rousseau " non abbiamo più alcuna collaborazione ". È stata fatta poi luce sul ruolo di Davide Casaleggio: " Quando lavora come imprenditore si dedica ad analisi, ricerche e alla comprensione del digitale e di come le nuove tecnologie cambieranno il mondo delle imprese. Tiene la sfera imprenditoriale ben distinta e separata da quella realtà ".