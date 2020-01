Elisa e Sonia, due amiche unite da un tragico destino

Elisa e Sonia erano amiche inseparabili e ieri avevano deciso di passare la serata insieme, divertendosi in una discoteca di Senigallia, il Megà. Condividevano infatti la stessa passione: quella per i balli latinoamericani. Insieme sono morte nella notte, unite da un tragico destino.

Tasso alcolemico di 4 volte superiore alla legge

A ucciderle un violento impatto con una macchina, una Fiat Punto, guidata da Massimo Renelli, 47 anni, risultato positivo all’alcoltest. Aveva nel sangue un tasso alcolemico di quattro volte superiore a quello previsto per legge. Come riportato da , Elisa e Sonia erano due grandi amiche, praticamente inseparabili. Entrambe abitavano a Fano ed erano vicine di casa. Ieri, domenica 5 gennaio, avevano deciso di passare la serata insieme e di trascorrere la notte, forse l’ultima prima di ricominciare il lavoro, in una discoteca di Senigallia, il Megà, per partecipare alla Mega Notte Latina, al ritmo di salsa, bachata e balli di gruppo.

Chi erano Elisa e Sonia

Elisa Rondina aveva 43 anni, lavorava come docente alla scuola elementare Montefelcino di Tavernelle, frazione del comune di Colli al Metauro. Sonia Farris invece di anni ne aveva 34, era un’imprenditrice, titolare di un negozio di parrucchieri a Calcinelli di Saltara. Dopo aver ballato stavano tornando alla loro macchina, parcheggiata poco lontana dal locale, quando improvvisamente sono state investite da un’auto che non le ha viste. Le due donne sembra stessero camminando a bordo strada, sulla Strada provinciale 360 Arceviese, quando sono state sbalzate per aria dal violento impatto e i loro corpi, straziati, sono stati poi trovati dai soccorritori, non senza difficoltà, in un campo situato a margine della carreggiata. I soccorritori hanno infatti dovuto usare le cellule fotoelettriche per illuminare a giorno il campo dove erano stati sbalzati i corpi delle due donne. Sembra che sia stato lo stesso investitore, che viaggiava da solo a bordo della sua auto, ad allertare le forze dell’ordine.

Il sindaco di Fano: "Non sono più tollerabili certi episodi"