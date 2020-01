Ancora una tragedia in strada: autista ubriaco falcia e uccide 2 donne

Un’altra tragedia nella notte, un altro ubriaco alla guida di una vettura che ha falciato e ucciso due giovani donne. Come i ragazzi investiti in Alto Adige, anche le due vittime di ieri sera, Sonia Farris di 34 anni ed Elisa Rondina di 43, avevano trascorso la serata in una discoteca. Erano appena uscite dal locale quando una macchina, guidata da un uomo in stato di ebbrezza, le ha falciate all’improvviso, uccidendole. Il conducente dell’auto è stato arrestato dalla polizia stradale di Ancona.

Le vittime erano appena uscite da una discoteca

La tragedia è avvenuta alle prime luci dell’alba di questa mattina, lunedì 6 gennaio, sulla strada provinciale 360, la “Arceviese”, a Senigallia, a poca distanza dalla discoteca Mega dove le due donne avevano passato la nottata. Il locale in questione si trova ancora all’interno del territorio comunale di Senigallia, anche se ai limiti con quello di Ostra. Erano circa le 5,30 quando Elisa e Sonia, pesaresi, stavano camminando lungo il ciglio della strada, tra Bettolelle e Casine di Ostra, probabilmente per raggiungere a piedi la macchina parcheggiata nelle vicinanze. Improvvisamente sono state investite dall’auto guidata da un uomo risultato positivo all’alcoltest. L’impatto è stato così violento da sbalzare le vittime in un campo situato a margine della carreggiata. Secondo le prime informazioni, i soccorritori hanno dovuto cercare in mezzo alla vegetazione per poter recuperare i corpi, lavoro risultato difficile anche a causa del buio e della poca illuminazione stradale presente nel tratto dove è avvenuta la tragedia.

L'uomo alla guida era ubriaco

Sarebbe stato l’investitore, subito fermatosi quando si è reso conto di cosa era successo, ad allertare i soccorsi. Sul posto sono quindi giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza e le forze dell’ordine. Tutte le operazioni per tentare di rianimare le vittime sono risultate inutili e, dopo circa un’ora di tentativi, i soccorritori si sono dovuti arrendere e hanno dichiarato il decesso delle donne. La polizia stradale di Ancona ha arrestato l’automobilista, risultato positivo all’alcoltest. Nell’incidente non sarebbero state coinvolte altre persone. I carabinieri si sono occupati di effettuare i rilevamenti del caso sull’asfalto per poter avviare le indagini e ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Un’altra tragedia questa, molto simile a quella che ha strappato la vita ai sei turisti tedeschi, in vacanza in Alto Adige, investiti anche loro da un ubriaco alla guida.