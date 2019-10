Emergenza maltempo al Nord: Milano allagata, allerta rossa in Liguria

È emergenza maltempo su gran parte del Nord Italia. La pioggia non smette di cadere e ha provocato già gravi disagi in Liguaria, colpita da forti temporali e nubifragi, e in Lombardia, dove dalla scorsa notte si verificano rovesci di grande entità.

A Milano e su parte della Lombardia, la pioggia non si ferma e sta provocando grossi disagi nel Capoluogo lombardo. Sono sotto stretta osservazione il fiume Seveso e il fiume Lambro, a rischio esondazione. Il Seveso, in particolare, è stato valutato alla "soglia di attesa 2", con diverse zone a rischio allagamenti. Strade, sottopassaggi e scantinati sono allagati e, da questa mattina, sonostati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a Milano. L'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli ha informato, su Facebook, che i fiumi sono monitorati e, dopo l'innalzamento del livello del Seveso e del Lambro, la situazione sembra essere in miglioramento.

Prima dell'alba, la Liguria centrale è stata colpita da forti temporali e da una tempesta di fulmini: dalle ore 20.00 di ieri sera, per la Regione è stata dichiarata l'allerta meteo rossa, che si protrarrà almeno fino alle 15.00 di oggi. Si registrano allagamenti diffusi in diverse zone della Liguria e in molti Comuni, le scuole resteranno chiuse. Nel savonese sono esondati due rii, poi rientrati negli argini. "Al momento sono risolte le situazioni di criticità che avevano determinato l'esondazione del rio Fasceo nel Savonese - precisano dalla Regione Liguria - A seguito del violento temporale è stato sospeso a Genova il rifornimento di carburante all'aeroporto Cristoforo Colombo, ripreso dopo un'ora" .

La protezione civile ha emesso avvisi di allerta per la giornata di oggi, 21 ottobre, su alcune regioni del Nord: allerta rossa sulla Liguria centrale, arancione su parte di Lombardia, Piemonte e sul resto della Liguria e gialla su Toscana, Emilia e Valle d'Aosta.

Nel corso della giornata, il maltempo continuerà ad abbattersi su queste regioni, con forti piogge e temporali intensi. Anche nella prossima notte, il quadro rimarrà instabile, con qualche miglioramento solo nella mattinata di domani.