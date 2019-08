Epstein aveva un diario segreto che ora fa tremare i potenti d’America

Le centinaia di pagine desecretate dai giudici sull'inchiesta delle "schiave sessuali", in cui è stato coinvolto il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, stanno facendo tremare molti potenti. Ora, però, c’è una ragione in più per preoccuparsi, perché Jeffrey Epstein il pedofilo che si è suicidato in carcere, sembra tenesse un diario segreto con tutte le informazione sulle sue potenti amicizie.

La notizia è stata data al “Mirror”, da una fonte che ben conosceva Epstein e le sue amicizie famose come quella con Bill Clinton, Donald Trump o il principe Andrea. Questo diario veniva considerato da lui come una “polizia assicurativa”, in caso qualcosa fosse andato storto, e questa rivelazione ha gettato nel panico ex amici e potenti con cui il miliardario aveva stretto rapporti.

Ma cosa c’è scritto in questi appunti? “ Praticamente tutto - dice la fonte al Mirror - ha usato la sua ricchezza per ‘comprare’ amici che sapeva gli avrebbero dato protezione. E proprio per questo motivo annotava minuziosamente qualsiasi cosa, nel caso in cui ne avesse avuto bisogno ”. La notizia è uscita quando le autorità hanno dichiarato di voler continuare ad indagare su di lui nonostante la sua morte continui a rimanere un mistero. Soprattutto per il fatto che il miliardario, nonostante fosse in uno dei carceri federali più sicuri del Paese, non aveva nessun tipo di sorveglianza ed è stato lasciato "senza protezione in cella”.