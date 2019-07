Accenti sbagliati, assenti o di troppo, punteggiatura alla rinfusa e refusi: gli errori di ortografia nel manifesto funebre per Andrea Camilleri sono diventati un caso a Porto Empedocle, città natale dello scrittore appena scomparso, dove è stato proclamato il lutto cittadino.

Il manifesto in suo ricordo, con tanto di foto, è stato posizionato accanto alla statua del commissario Salvo Montalbano, il personaggio che ha reso celebre la penna sicula e che ha fatto anche le fortune di Luca Zingaretti, che lo ha interpretato in televisione

Per il sindaco del comune in provincia di Agrigento, Ida Carmina, si tratta di errori di battitura per colpa della tipografia, che ha però replicato - contattata dal Corriere - dicendo semplicemente di aver preso, copiato e incollato il testo ricevuto dal funzionario comunale preposto all'operazione.

Ciò detto, il primo cittadino attacca: "Sono indignata, è un'operazione per buttare fango su Porto Empedocle e in un momento tanto delicato di dolore per la città, la nazione e l'umanità, c'è una campagna denigratoria in atto, ma non potrà scalfire l'immagine di Porto Empedocle e di quello che questa città è stata per Camilleri. Sono stati errori tipografici e mi dicono che il tipografo, fortemente turbato, non è riuscito a controllare la bozza. Stigmatizzo questa macchina del fango ad opera di leoni di tastiera e avrò modo di valutare un'azione giudiziaria" .