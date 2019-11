Esce sul balcone per fumare sigaretta e va a fuoco il pigiama: grave

Esce sul balcone dell'ospedale per fumare una sigaretta e va a fuoco il pigiama. È la tragica circostanza che ha coinvolto una paziente ricoverata presso l'ospedale di Assisi. Le sue condizioni sono gravissime

Ha ustioni per l'80% del corpo e i parametri vitali sono fortemente compromessi. Così, una 50enne umbra si ritrova a lottare tra la vita e la morte per un'assurda fatalità. Stando a quanto scrive Umbria24it , i fatti sarebbero occorsi attorno alle ore 4 del mattino di sabato 2 novembre. La donna, già degente presso il nosocomio di Assisi, era uscita sul balcone per fumare una sigaretta quando, presumibilmente per una folata di vento, un po'di tabacco incandescente le è caduto sul pigiama. Nel giro di qualche secondo, le fiamme l'hanno avvolta da capo a piedi trasformandola in una torcia infuocata. Allertati dall'allarme anticendio, i sanitari della struttura sono accorsi immediatamente in suo aiuto, dapprima spegnendo il fuoco poi, provvedendo a medicarla con teli di cotone bagnato. Ma nonostante la tempestività dell'intervento, le sue condizioni sono sembrate subito molto gravi.

Data l'entità rilevante delle ustioni, e l'evidente difficoltà respiratoria, si è deciso di trasferire la 50enne presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L'equipe di rianimatori e dermatologi che hanno preso in carico il caso, ha ritenuto invece necessario il trasporto al centro Grandi Ustionati di Roma. Tuttavia, qualcosa è andato storto.