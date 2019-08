Gli esorcisti contro il capo dei gesuiti: "Il diavolo non è un simbolo, ma una persona"

Il diavolo esiste davvero o è solo un simbolo del male? Il quesito ha tenuto banco in questi giorni nel corso del Meeting di Rimini.

Arturo Sosa, generale dei Gesuiti, il cosiddetto 'Papa Nero', ha sostenuto che il diavolo non sia una persona umana ma piuttosto "lo spirito cattivo che porta l'uomo a fare le cose che vanno contro lo spirito di Dio", come spiega anche sant'Ignazio nei suoi scritti. Il diavolo sarebbe, dunque, "una maniera del male di essere presente nella vita umana" , un simbolo che rappresenta ciò che di malvagio c'è nella coscienza umana. "I simboli sono parte della realtà, e il diavolo esiste come realtà simbolica, non come realtà personale" , sottolinea Sosa.