Esplode una batteria all'Apple store di Zurigo: ferito un dipendente

Un incidente ha scatenato il panico questa mattina in un'Apple Store di Zurigo, sulla centralissima Bahnhofstrasse, dove un'esplosione ha fatto evacuare una cinquantina di persone dal negozio e ferito diverse persone.

Tutto è accaduto intorno alle 10 di questa mattina, quando un dipendente stava sostituendo la batteria - forse di un iPhone - che si è surriscaldata e gli è letteralemte esplosa in mano, ferendolo, fortunatamente in modo non grave. Il personale è immediatamente intervenuto gettando sabbia di quarzo sulla batteria. A causa del denso fumo, però, una cinquatina tra clienti e dipendenti sono stati fatti evacuare e sette persone sono state medicate sul posto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e diverse ambulanze, ma nessuno è stato portato in ospedale.