Este, allarme baby gang, aggrediti 2 uomini: denunciati 4 marocchini

L'allarme baby gang arriva anche ad Este (Padova), dove due uomini sono stati aggrediti da una banda di ragazzini violenti e completamente fuori controllo.

L'episodio nella tarda mattinata dello scorso giovedì, intorno alle 13:00. La prima vittima, un 44enne, stava percorrendo in sella alla propria bicicletta via Guido Negri, in pieno centro cittadino, quando si è imbattuta nel branco. I giovani, probabilmente appena usciti da scuola, hanno attraversato nonostante il segnale rosso del semaforo dei pedoni, ed in questo modo hanno tagliato la strada al ciclista. Riuscito fortunatamente a frenare prima di travolgere qualcuno, l'uomo ha subito rimproverato i ragazzi, che hanno però reagito con una violenza inaudita ed immotivata.

Furiosi per essere stati ripresi, si sono infatti avventati sul 44enne, che è finito a terra dopo aver incassato una testata e diversi pugni al volto ed al capo. Provvidenziale l'intervento di un passante, un uomo di 63 anni, che è corso in aiuto della vittima prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare. La banda non ha risparmiato neppure lui. Afferrato per i vestiti e strattonato, il 63enne è stato scaraventato sul marciapiede.

Una scena di una violenza incredibile alla quale hanno assistito parecchi testimoni, che si sono affrettati ad allertare le forze dell'ordine locali.

Sul posto i carabinieri della compagnia d'Este, che hanno fermato i ragazzini e soccorso i due uomini, i quali non hanno fortunatamente riportato gravi ferite.

Stando alle ultime notizie rilasciate dagli inquirenti, sono quattro gli adolescenti identificati, ma all'appello ne mancherebbe ancora uno, adesso ricercato.

I fermati sono tutti giovani marocchini nati e cresciuti a Padova: due fratelli di 16 e 18 anni ed altri due ragazzi, entrambi 15enni.

Segnalati all'autorità giudiziaria, i membri del branco se la sono cavata con una semplice denuncia per lesioni volontarie aggravate ed hanno fatto ritorno a casa.