Estrae l'arma, agente alla gogna. Ma la verità del video è un'altra

Daji contro al poliziotto che estrae la pistola, manco avesse crivellato di colpi qualcuno. Il video diffuso online su quanto successo al porto di Civitavecchia è diventato in poche ore virale. E in perfetto stile italiano si è subito trasformato in una gogna mediatica.

Tutto inizia ieri sera quando su Twitter si diffonde un video che mostra un alterco piuttosto animato tra due operatori della polizia di Frontiera di Civitavecchia e un gruppo di tunisini. Un gruppo di persone circonda gli agenti, poi partono alcuni spintoni, uno dei due uomini in divisa rifila un ceffone ad uno dei presenti e poi estrae la pistola. "Guarda che ti sparo, eh", urla nella concitazione del momento.

Apriti cielo. Nel Paese in cui pure il taser diventa un'arma al limite della tortura, se un poliziotto urla "ti sparo" è come se avesse scaricato l'intera cartuccia su un innocente. In stile Usa, avete presente? E infatti online si sprecano commenti del tipo "è follia", "ma cosa siamo diventati", "l'Italia salviniana", "si sentono incoccabili", "far west" e via dicendo. Pure Peppe Civati commenta il tutto con un laconico "la deriva", come se ci fosse scappato il morto. E alcuni quotidiani non mancano di criticare la "reazione dell'agente" che appare "decisamente sproporzionata rispetto al contesto".

Ecco, il contesto. "Chiedo a chi giudica: voi cosa avreste fatto?", domanda Maurizio Germanò, segretario romano del Siap. Già: cosa avreste fatto? Perché quel video mostra solo "la seconda parte di quanto successo". È una visione parziale e che non tiene conto "dell'adrenalina del momento", del sentirsi accerchiati, delle persone intorno. "Stare lì è difficile - dice Germanò - Non è come in un talk show".

Come ilGiornale.it è in grado di ricostruire, il patatrac ha luogo attorno al molo 28 di Civitavecchia, dove la nave "Catania" aveva attraccato in attesa di ripartire per Tunisi. "Quella nave carica fino a 900-1000 persone", ci fa sapere una fonte di polizia. "Aveva un'avaria ed è arrivata in notevole ritardo". Sarebbe bastato informare i passeggeri, che invece sono rimasti per ore "sotto lo schioppo del sole". "Si era diffusa la voce - spiega la fonte - che la nave non sarebbe partita". E così sono esplose "fortissime proteste".

Due guardie giurate chiamano il 112, raccontando di essere state aggredite e accerchiate. Avvicinandosi al molo, i poliziotti vengono bloccati da una Mercedes grigia con targa francese che impedisce l'accesso in entrata e in uscita dalla "Catania". Insomma: il caos più totale.

Dopo la pubblicazione del video (guarda qui), la polizia ha emesso una nota per spiegare che "gli operatori intervenuti si sono trovati di fronte molte persone dagli animi esagitati che pretendevano di imbarcarsi immediatamente". I poliziotti tentano di ripristinare la viabilità, ma i proprietari dell'auto non intendono spostarsi. La protesta esaspera gli altri automobilisti, in un domino di tensione molto pericoloso. E infatti gli agenti vengono "accerchiati e strattonati fino a quando un cittadino tunisino" colpisce "all'addome uno dei due operatori".

Nella nota la polizia sostiene che "offese e strattonamenti" continuano per diversi minuti. La sproprozione tra i due agenti e le centinaia di persone al molo costringe le divise a chiamare i rinforzi e a difendersi. "Per una cazzata può scatenarsi l'inferno", dice la fonte. È in questo contesto che uno dei due poliziotti colpisce con uno schiaffo un uomo e estrae la pistola "a scopo intimidatorio e al solo fine di evitare ulteriori sopraffazioni". Nessun morto, né feriti. Anzi: tre tunisini sono finiti in manette per lesioni, offese e resistenza a pubblico ufficiale (arresti poi convalidati dal giudice).

Messi in fila i fatti, passiamo alle opinioni. I poliziotti non capiscono, ancora una volta, perché sia partita una corsa a chi punta il dito contro il collega. "Qui parliamo di una situazione radicata - attacca Germanò (Siap) - gli extracomunitari la fanno da padrone. Loro reagiscono, ti mettono le mani addosso. Non hanno timore delle divise, ci sbeffecciano e non ci rispettano".

Una situazione paradossale che nessuna altra nazione europea permetterebbe. Ma l'Italia sì. Anzi, alla fine c'è chi si scaglia pure contro i tutori dell'ordine. Salvo poi versare lacrime di coccodrillo se qualcuno viene accoltellato come a Tor Bella Monaca.

C'è poi un problema operativo. "Lasciare due operatori da soli in quel modo, non denota buona organizzazione", fa notare Germanò. Certo è che se ci si può permettere di reagire impunemente all'ordine di un poliziotto e magari mettergli pure le mani addosso, ogni discussione diventa inutile. A questo punto meglio tenere la pistola nella fondina. O dotare gli agenti di fucili ad acqua. Almeno si risparmierebbero le critiche.