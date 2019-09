Etna, ecco come il magma è risalito in superficie

La presenza di faglie ha permesso al magma di risalire dalle profondità fino alla superficie. Per questo l'Etna ha eruttato. È questa la conclusione di uno studio, condotto dai ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dell'Istituto di oceanografia e geofidica sperimentale (Ogs), che si proponeva di indagare le cause che permettono al magma di risalire verso la superficie.

Gli scienziati spiegano che, da circa 500mila anni, " l'attività tettonica di un'ampia zona di faglia nella parte meridionale del vulcano (tra Acireale ed i dintorni di Adrano) ha portato alla formazione di zone di "apertura" della crosta terrestre" . Sarebbero proprio queste "fessure" le vie preferenziali usate dal magma per risalire in superficie. Ma, la deformazione della faglia nella zona tra Acireale e Adrano e nelle zone più a nord " ha portato alla migrazione del vulcanismo e, nel contempo, alla chiusura repentina dei condotti eruttivi precedentemente attivi" . Questo fenomeno, spiegano i ricercatori, è la causa del " processo di migrazione del vulcanismo dal versante meridionale (attivo da almeno 500.000 a circa 200.000 anni fa), fino all'area della Valle del Bove (da circa 100.000 a 70.000 anni fa) e agli attuali centri eruttivi (da circa 60.000 anni fa ad oggi )".