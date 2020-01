Europa, togli i fiori dai tuoi cannoni

Noi siamo favorevoli alla soluzione pacifica delle controversie tra Stati, siamo per il trionfo della diplomazia ufficiale e pure di quella parallela e clandestina. Ma sappiamo pure che i diplomatici e i politici - oltre a competenza ed esperienza - hanno bisogno per poter persuadere e dissuadere anche di forza, sia militare sia economica. La pace la si impone o la si compra, difficile ottenerla con il solo eloquio o esibendo la tavola dei dieci comandamenti, altrimenti basterebbero i moniti del Papa. Per intenderci, i carabinieri girano armati non per sparare al primo frusciare di foglia, ma per dissuadere chi volesse sparare per fatti propri; una nazione ha la bomba atomica non per lanciarla, ma per evitare che qualcuno gliene lanci una contro. Se hai la pistola in mano tratti, se non l'hai meglio che ti affidi alla sorte o a Dio.

Questo è il problema che, di fronte alle crisi mediorientali e mediterranee, ha oggi l'Europa. I cui premier e ministri stanno sì facendo girandole di incontri e vertici, ma - sedendosi disarmati con gente e gentaglia che ha la pistola sul tavolo -, finiscono per contare come il due di picche.

Siamo disarmati perché l'Europa non ha un esercito comune e per questo non è una potenza temuta e rispettata. Per di più molti degli Stati membri, tra cui l'Italia, hanno delle Costituzioni che impediscono loro di avere ruoli attivi sui fronti di guerra o anche solo di crisi. Forse non tutti sanno che i nostri soldati, i nostri aerei e le nostre navi, se non per difendersi, non possono sparare ma solo chiamare sperando di non trovare occupato - i colleghi americani e francesi autorizzati a fare il lavoro sporco.

Queste banali verità le ha capite bene Trump, le sfrutta Putin e ora ci è arrivato pure Erdogan, che con i suoi generali sta mettendo le mani sulla costa settentrionale dell'Africa, cioè a cinquanta chilometri scarsi dall'Italia. Per non parlare della Cina, che mezza Africa se l'è già comprata. Gli eserciti nascono per difendere o allargare (per fortuna non più) i confini. Se cancelli il concetto di confine, neghi l'utilità di avere delle Forze Armate. E senza forze armate sarai sempre in balìa dei signori della guerra o del pazzo di turno che non temono né la protezione civile né la Caritas. America, Russia, Turchia e Cina contano perché fanno paura. In Europa mettiamo in campo Ong, Sardine, Gilet gialli e governi come il nostro improbabili. Se non contiamo ci sarà pure un perché: ci hanno fatto mettere i fiori come invocava una canzone nei nostri cannoni.