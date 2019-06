Fabrizio Corona assolto in via definitiva per soldi ​trovati nel controsoffitto

La procura generale ha assolto in via definitiva Fabrizio Corona, dall'accusa di intestazione fittizia di beni, dopo il ritrovamento di 2,6 milioni, in parte nascosti nel controsoffitto e in parte custoditi in un contro corrente austriaco. Per quella vicenda era tornato in carcere, nel 2016.

Ora, la procura lo ha assolto, per questa imputazione, rinunciando a presentare il ricorso in Corte di Cassazione. Nel processo in appello a Milano, però, Corona era stato condannato a 6 mesi di carcere, pena ridotta rispetto al primo grado, che aveva previsto un anno di reclusione. La pena si riferisce solamente a un illecito fiscale su una cartella esattoriale, un caso diverso rispetto al ritrovamento del denaro nel controsoffitto.

Come ricorda il Corriere della Sera, ora l'ex re dei paparazzi si trova in carcere, dopo una serie di violazioni dall'affidamento terapeutico, ottenuto per curarsi dalla dipendenza di droga. In quell'occasione, a Corona sono stati annullati anche i 5 mesi di affidamento, che sono stati nuovamente conteggiati nella pena: attualmente, si calcola che l'ex re dei paparazzi dovrebbe rimanere in carcere fino al 2022.