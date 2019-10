Feltri attacca: "Ecco perché la Gruber detesta il testosterone"

"A questo poveretto in andropausa grave gli dice proprio malissimo" , "Lei è in menopausa da lustri e ha la faccia di plastica" . Questo il durissimo botta e risposta tra Lilli Gruber e Vittorio Feltri, andato in scena negli scorsi giorni.

Oggi, il caso è tutto fuorché chiuso. Ed ecco, infatti, nuove scintille tra i due colleghi. A tornare alla carica è il direttore di Libero, con un post su Twitter che ha già scatenato una (nuova) bufera.

"Lilli Gruber detesta il testosterone perché la trascura da lustri" , ha infatti scritto sul social il giornalista, alimentando la polemica.

Nel suo editoriale di ieri sulle colonne di Libero, Feltri aveva replicato secco alla giornalista-conduttrice di Otto e mezzo: "Succede a una certa età di fare confusione e di dire scemenze, per cui concedo a Lilli le attenuanti geriatriche. Sarebbe assurdo prendersela con una signora invecchiata precocemente, e tuttavia non rassegnata al trascorrere degli anni, al punto - attacca - da nascondere la propria decadenza con la squallida chirurgia plastica che le sfigura il volto rendendolo ridicolo" .

Ora, dopo l'uscita odierna di Feltri sul testosterone, si attende a replica della Gruber. Ammesso che arrivi.