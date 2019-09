Ferrara, al festival i bambini cantano "Bella Ciao": è polemica

È polemica a Ferrara dopo lo spettacolo allestito dall'associazione culturale Carpemira coinvolta nel festival dedicato ai più piccoli noto come "Estate bambini". Tante le iniziative andate in scena dal 3 all'8 settembre, fra cui balli, recite, giochi e laboratori.

A fare scalpore l'esibizione musicale della manifestazione, durante la quale i bambini, oltre alle classiche canzoncine di infanzia, hanno intonato "Bella Ciao".

Una cosa, questa, che ha provocato più di qualche dissapore. A denunciare pubblicamente il fatto sulla propria pagina Facebook il vicesindaco Nicola Lodi . "I bambini lasciateli fuori dalle vostre ideologie politiche, dalle vostre turbe mentali!" , ha esordito nel suo post. "A “Estate bambini” l’associazione Carpemira ha radunato bimbi al proprio stand ed ha intonato assieme a loro "bella ciao". Questa associazione rigorosamente di sinistra è la stessa che ha contestato la rimozione delle panchine e l’acquisto del crocifisso, un'associazione che sponsorizza “genitorialità e relazioni” , “centro psicoeducativo”. Queste sono le persone che predicano bene e attaccano il sottoscritto per linguaggio poco istituzionale? Ecco cari compagni, preferisco essere poco istituzionale ma non inculcare nella testa dei nostri bimbi la vostra ideologia politica".

Il vicesindaco di Ferrara è deciso ad andare fino in fondo: "Porterò la vicenda in consiglio comunale e vi assicuro che non avrete più la possibilità di entrare in nessun istituto scolastico. Verificherò inoltre se l’amministrazione ha concesso anche un solo euro a questa associazione che nulla c’entra con la crescita normale dei nostri figli".

Francesca Venturoli, responsabile di Carpemira, si è detta provata da quanto sta accadendo.