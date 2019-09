Festa Unità a Bologna, i ricavi saranno donati a Ong nel Mediterraneo

Saranno devoluti alle Ong impegnate nel recupero degli stranieri in mare gli incassi ricavati dalla festa dell'Unità organizzata dal Partito democratico di Bologna, ed è già polemica fra i politici dell'opposizione. I responsabili della kermesse hanno infatti deciso di destinare i soldi raccolti dal bar "Mediterranea" allestito per l'occasione ai volontari delle missioni in mare. Nella festa, del resto, sono tante le iniziative dedicate al tema dei "migranti".

A commentare questa notizia il coordinatore provinciale della Lega Giovani Nicolò Malossi, che attacca sulla propria pagina Facebook: " Alla festa dell’Unità gli incassi provenienti dal bar sito nella piazza centrale dell’evento, saranno devoluti per intero alle Ong che praticano volontariato nelle acque del Mediterraneo, non a caso per l’occasione sono stati chiamati molti ospiti provenienti dagli equipaggi di Mediterranea, Sea Watch e Open Arms ", spiega il giovane leghista, come riportato da "BolognaToday". "Siamo di fronte all'ennesima prova di quali siano le vere priorità per il PD, un partito che si è dimenticato dell'emergenza occupazionale e della mancaza di crescita in favore dell'immigrazione incontrollata e clandestina".

Ricavi della festa dell'Unità devoluti alle Ong, la Lega: "Ecco le priorità del Pd"