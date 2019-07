Il festival incensa la "capitana" Fedriga reagisce: "Non vengo"

Caos al Mittelfest di Cividale in Friuli Venezia Giulia. Il governatore leghista Fedriga ha disertato l'inaugurazione della manifestazione per la scelta curiosa del direttore Haris Pasovic che ha deciso di paragonare l'Antigone di Sofocle a Carola Rackete. Un'uscita, quella del direttore della rassegna, che ha scetnato diverse polemiche. E così il governatore Fedriga ha sottolineato la sua posizione affermando che "non si fa politica con i soldi pubblici". Poi il governatore ha rincarato la dose parlando al Messaggero Veneto: "e pensa (il direttore di Mittelfest, ndr) di utilizzare in questo modo i soldi frutto del sudore e della fatica dei friulani si sbaglia di grosso. Per quanto mi riguarda questo signore può, e anzi dovrebbe, tranquillamente lasciare il suo posto tanto non mancherà a nessuno".

La polemica dunque è destinata ad accendersi ancora di più. E a stretto giro è arrivata la risposta del regista dell'Antigone, il greco Kostantinos Ntellas che non ha digerito le parole del governatore e ha replicato in modo piccato: " Il governatore ha scelto di manifestare il proprio potere senza ascoltare le ragioni del direttore. Carola? Non so dire se quello che ha fatto è giusto, né quello che avrei fatto io al suo posto. Ciò che conta è rispettare le diverse opinioni ". Ma di certo nel mirino delle polemiche resta il direttore del Festival, il serbo Pasovic che ha avallato questa similitudine tra il presonaggio di Antigone delle tragedia greca con la capitana che sperona le motovedette della Guardia di Finanza. Pasovic non ha usato giri di parole e ha rivendicato la sua scelta e il parallelismo tra due piani, quello del teatro e quello della realtà, piuttosto lontani: "N on sono qua per cercare consensi, ma per fare un buon lavoro. Ho invitato Antigone qualche mese fa e nessuno poteva prevedere gli eventi futuri. Ma rimango affascinato da un testo scritto 2400 anni fa che ancora suscita discussioni. Credo che sia proprio questo il significato che l'arte deve avere ". Insomma di certo il Festival di Cividale farà ancora discutere come del resto creano ancora polemica i premi conferiti a Carola prima a Parigi e poi a Napoli...