La fidanzata di Di Maio beccata con la divisa della polizia come Salvini

Dopo Silvia Virgulti e Giovanna Melodia, il vicepremier grillino volta pagina e torna a sorridere al fianco della bella (e altissima) Virginia Saba.

I due stannno insieme da poco più di due mesi, ma sembrano già essere affiatatissimi. Ma chi è la bella Virginia che ha rubato il cuore di Luigi Di Maio? Virginia è cestista in A2 della Virtus Cagliari, ha 36 anni e vive a Roma. La Saba, in particolare, è un volto noto del piccolo schermo, soprattutto in Sardegna. Infatti, è una giornalista professionista, che collabora con il gruppo editoriale Unione Sarda-Videolina. Ma non solo. Da sempre molto vicina al mondo dei 5 Stelle, attualmente è collaboratrice parlamentare della deputata grillina Emanuela Corda. Laureata in Scienze Moderne e iscritta al terzo anno della Pontificia Facoltà Teologica di Cagliari.

E dopo un breve excursus sulla sua vita, passiamo a una piccola chicca. Perché proprio durante uno dei servizi realizzati per una delle emittenti televisive per cui lavorava, Virginia si è lasciata immortalare con una giacca della polizia di Stato proprio come l’alleato di governo, Matteo Salvini. Una foto scovata dal settimanale Oggi e pubblicata in esclusiva sul numero in edicola da giovedì 14 marzo.

Ecco un breve ritratto della nuova aspirante first lady a Cinquestelle. Anche la sua divisa solleverà un vero e proprio polverone come successo per Salvini?