Il figlio di Beppe Grillo indagato: è caccia alle chat eliminate

Ciro Grillo, figlio 19enne del comico Beppe Grillo, è indagato insieme a tre amici per violenza sessuale di gruppo. Interrogati, i quattro hanno negato le accuse fatte dalla modella scandinava 19enne.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno sequestrato i cellulari dei giovani, alla ricerca di messaggi e video per ricostruire i fatti. In un primo momento sono stati trovati alcuni video che, secondo la difesa, mostrerebbero un rapporto consenziente. Ora, grazie a un programma informatico chiamato Ufed, si potrebbe arrivare a un vero punto di svolta. Il programma infatti permette alle forze dell'ordine di estrarre dai telefoni tutti i dati cancellati. Dai messaggi alle chiamate, passando per foto e video, tutto potrà ben presto tornare alla luce.

Sentiti i quattro giovani e la 19enne, ora manca la deposizione dell'amica della modella. La ragazza era con lei quella sera, ma poi si è addormentata.

Come spiega il Corriere, i legali dei quattro giovani continuano a parlare di rapporti consenzienti, ricordando anche che nella casa adiacente a quella dove si sarebbe consumata la violenza c'era la moglie di Beppe Grillo. Se lo stupro fosse avvenuto, la donna - hanno spiegato gli avvocati - se ne sarebbe accorta. La moglie del comico genovese è ora attesa in Procura, così come due vicini di casa.