Il figlio del boss: "Così convinsi mio padre a pentirsi"

" Ero stanco di questo stile di vita e ho indotto io mio padre a fare questa scelta ". Così Salvatore, figlio del boss Emanuele De Castro, racconta il pentimento del padre, un boss affiliato alla 'ndrangheta lombarda.

Nato a Palermo, De Castro veniva chiamato "il siciliano" tra i calabresi e operava nella cosca lombarda, che copriva i paesi vicino all'aeroporto di Malpensa. Prima del suo arresto, lo scorso 4 luglio, aveva raggiunto il ruolo di "capo società", vice boss della cellula di Legnano.

Ora, il boss siciliano è un collaboratore di giustizia, come il figlio, anche lui arrestato, nell'ambito dell'operazione Krimisa, che ha smascherato il controllo delle cosche sui parcheggi attorno a Malpensa. " Ho deciso di collaborare perché non voglio che mio figlio faccia 'sta fine come l’ho fatta io - racconta Salvatore al Corriere della Sera- Perché sono stanco, mi sembra una vita assurda. Vorrei vivere una vita tranquilla con la mia compagna e la mia bambina ".