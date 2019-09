Filippo malato come il piccolo Alex, l'appello a un donatore di midollo che possa salvarlo

Filippo è nato il 19 aprile di quest'anno, a Cusano Milanino, in provincia di Milano. Sembrava un bambino sano poi, l'8 agosto, la scoperta di una malattia grave, a poco più di tre mesi di vita. Il neonato, con febbre alta, si trovava a Cremona in vacanza con i genitori e nella città lombarda è stato ricoverato per una settimana. " Dopo un apparente miglioramento, con la temperatura che si era abbassata, la febbre è tornata e gli esami del sangue hanno evidenziato valori completamente fuori norma. Così ci hanno trasferiti agli Spedali Civili di Brescia, dove siamo entrati il 21 agosto ", ha spiegato la mamma, Serena Savi. E secondo quanto riportato da Repubblica, in quella circostanza, la diagnosi del neonato era molto simile a quella del piccolo Alex, il bimbo affetto dalla linfoistiocitosi emofagocitica, una rara malattia genetica che colpisce un bambino su 50mila.

La diagnosi e la solidarietà

Per Filippo è iniziato immediatamente il protocollo di cura, a base di farmaci chemioterapici e cortisonici, ma l'unica soluzione sarebbe il trapianto di midollo osseo. Ada, la sorella maggiore del bambino (che ha sei anni), non è compatibile e di conseguenza è necessario trovare un altro donatore. I genitori di Filippo hanno scritto un messaggio e lo hanno diffuso in rete: il sindaco di Cusano Milanino, Valeria Lesma, ha fatto in modo che l'Associazione donatori di midollo osseo organizzasse un gazebo durante la notte bianca cittadina per raccogliere iscrizioni al registro italiano dei donatori. Per il piccolo è stata creata anche un'apposita pagina Facebook, "Un dono per Filippo", dove sarà possibile raggiungere un numero ancora maggiore di persone.

"Match it now"

In base a quanto ricordato dalla madre del neonato, questa è anche la settimana di "Match it now", l'iniziativa che consente a tutti di accedere immediatamente al primo screening necessario per iscriversi al registro donatori, grazie ai punto di informazione allestiti da Admo nelle piazze di tutta Italia. In programma per domenica prossima, il 29 settembre, Admo farà tappa a Milano, dove i genitori del piccolo si augurano arrivi il maggior numero di persone. E per chiunque volesse aderire al programma, dalle 10 alle 18, nel capoluogo lombardo, in corso Buenos Aires (tra via Melzo e piazza Oberdan) sarà possibile ricevere informazioni dai volontari dell'associazione e sottoporsi a un tampone salivare per la tipizzazione.

Che cos'è la linfoistiocitosi emofagocitica