Fino in Qatar per fare ​le orecchiette allo sceicco conosciuto 20 anni prima

Aveva promesso all'emiro del Qatar che sarebbe andata a trovarlo nel suo Paese insieme a tutta la famiglia. E Teresa Borsetti, mamma nonna e bisnonna di Brindisi, ha mantenuto la promessa e, all'età di 89 anni, è salita su un aereo e ha raggiunto uno degli uomini più ricchi del mondo.

Un viaggio che vuole essere il ringraziamento per l'accoglienza di Teresa, che 20 anni fa aveva ospitato l'emiro nella sua casa nel centro storico di Brindisi, quando l'uomo aveva avuto bisofno di usare la toilette. Hamad bin Khalifa Al Thani non ha mai dimenticato il gesto dell'89enne, tanto che la scorsa estate era andato a trovarla, proprio per invitarla in Qatar, il tutto a sue spese, biglietti aerei compresi.

Così Teresa è volata a Doha con i suoi parenti, per le feste di Natale, volando in business class. Una volta atterrata, la donna è stata ospitata in un hotel a 5 stelle e sono state messe a sua disposizione delle guide esperte, in compagnia della quali sta visitando il Paese, secondo quanto racconta Repubblica. Ieri, inoltre, è arrivato l'invito a palazzo reale, quando l'89enne ha pranzato con l'emiro e i suoi due figli. Ma ancora un volta, nonna Teresa è riuscita a stupire Hamad bin Khalifa Al Thani, portando in dono le tipiche orecchiette pugliesi, preparate con le sue mani nella cucina dell'hotel. Nonostante la tavola imbandita, sembra che l'emiro abbia voluto mangiare solamente le orecchiette di Teresa.