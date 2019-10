Finta cieca percepiva pensione: sequestrati oltre 260mila euro

Cammina, scrive senza alcun ausilio ottico e riesce a vedere molto bene. Per oltre 20 anni, una signora oggi 84enne si è finta invalida. Invece è perfettamente in grado di vedere.

La donna percepiva dal 1998 la pensione e l'indennità di accompagnamento riservate agli invalidi civili dichiarati "ciechi assoluti". Ma gli appostamenti dei finanzieri, iniziati nel 2018, hanno accertato che la "falsa cieca" non solo è in grado di vedere ma riesce anche ad apporre la propria firma in un piccolo spazio delimitato senza alcun ausilio ottico.

Così è subito scattata la denuncia per il reato di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato. Il gruppo della Guardia di Finanza di Catanzaro ha quindi eseguito nei confronti dell'84enne un decreto di sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 263.000 euro, pari a quanto indebitamente sottratto alle casse pubbliche dalla falsa invalida in ben 21 anni.