Pugni in faccia e vestiti strappati:così uno straniero prova a stuprarla

Arriva dalla città di Firenze la notizia dell'ennesimo caso di violenza sessuale commesso ai danni di una donna da parte di un extracomunitario. Messo in fuga da due passanti, subito accorsi in aiuto della giovane, il responsabile è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine locali.

L'episodio, secondo le informazioni filtrate fino ad ora, si è verificato durante la notte fra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio.

La vittima, una 31enne del posto, stava facendo ritorno presso la propria abitazione, sita in piazza dei Giudici, quando è stata improvvisamente assalita alle spalle proprio dinanzi al portone d'ingresso. Convinto di poter approfittare del fatto che la giovane si trovasse da sola, lo straniero l'ha immobilizzata cercando subito di abusare sessualmente di lei. In preda ad un cieco terrore, la 31enne ha tuttavia trovato la forza di opporsi, lottando per allontanare da sé l'aggressore.

L'immediata reazione della vittima ha però scatenato la furia dell'uomo, che ha quindi deciso di ricorrere alla violenza. Dopo aver picchiato la donna, assestandole diversi pugni in pieno volto, le ha letteralmente strappato i vestiti di dosso, deciso a stuprarla.

La situazione, ormai disperata, si è conclusa grazie all'arrivo di due passanti, accorsi in aiuto della giovane dopo aver udito le sue urla.

Vedendo arrivare i due testimoni, lo straniero ha fortunatamente desistito dai propri propositi, scegliendo di darsi alla fuga. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri della vicina stazione Firenze Uffizi, che a loro volta avevano udito le disperate richieste di aiuto della 31enne.

Al momento del loro arrivo lo straniero aveva già fatto perdere le proprie tracce, così i militari hanno raccolto la denuncia della giovane e quella dei testimoni rimasti ad assisterla.

Considerato il forte stato di choc in cui si trovava la donna, che ha riportato anche delle ferite in seguito alla aggressione subita, una richiesta di intervento è stata inoltrata ai sanitari del 118, i quali hanno raggiunto la zona in ambulanza.

Trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova, la vittima ha ricevuto tutte le cure necessarie prima di essere dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Ancora in corso le ricerche del responsabile.

I carabinieri hanno ascoltato i racconti della 31enne e dei testimoni, ricavandone preziose informazioni, ed ora stanno esaminando le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella piazza. La speranza è quella di riuscire ad identificare al più presto l'aggressore, al momento ancora in fuga.