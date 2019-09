Firenze, nuovo caso di Dengue: domani operazioni di disinfestazione

Un nuovo caso di Dengue ha messo in allarme Firenze. Per questo motivo, i tecnici dell'Igiene pubblica e nutrizione del dipartimento della Prevenzione si attiveranno, già da domani mattina, a partire dalle 8, per le operazioni di disinfestazione nella zona di via Ghibellina, nel capoluogo toscano. L'intervento è stato deciso dopo la segnalazione del caso in un uomo di ritorno da un viaggio in un Paese tropicale e che, al momento, si trova ricoverato in ospedale.

A partire da oggi, i tecnici della prevenzione insieme al Comune hanno organizzato trattamenti di disinfestazione in modo da abbattere la densità degli insetti e per coordinare le operazioni di informazione alla cittadinanza. Le operazioni necessarie al controllo della zanzara tigre (che può trasmettere la malattia) prevedono la lotta larvicida e adulticida in pozzetti e caditoie, presenti sia nei luoghi privati, sia in quelli pubblici, e trattamenti adulticidi spaziali. Quelle previste per domani,sono azioni a scopo cautelativo, con il fine di ridurre il numero di insetti ed evitare la possibilità (remota) che qualche zanzara possa essere infettata dal virus pungendo il malato e che poi lo trasmetta ad altri.

La Dengue è una malattia causata da un virus presente in alcuni Paesi tropicali e subtropicali, che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare. Non è presente in Italia e i casi registrati in Italia, riguardano persone che hanno contratto la malattia in viaggio, in stati fuori dall'Europa.