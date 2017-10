Flavio Briatore boccia la Puglia: "Troppo provinciali per i ricchi"

Di Puglia, Flavio Briatore non vuol sentire parlare e lo mette in chiaro in un'intervista a Repubblica. Più che invadenti, voi pugliesi siete provinciali", sostiene, dopo le accuse di Marisa Melpignano, proprietaria di Borgo Egnazia e di altre strutture extralusso, secondo cui l'interessa della stampa avrebbe fatto fuggire Renee Sutton ed Eliot Cohen, che sarebbe convolati a milionarie nozze proprio in Puglia.

" Se si sposa a Saint-Tropez o in Costa Smeralda non succede quello che è successo in Puglia, perché i giornalisti sono abituati a un certo tipo di clientela ", dice Briatore al quotidiano, aggiungendo poi: " Questa gente arriva da voi perché c'è Borgo Egnazia, perché c'è una famiglia che si fa il mazzo per farsi conoscere e promuovere il territorio. E poi questi poveracci vengono sbattuti sui giornali ".