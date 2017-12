Foggia, arrestato algerino per terrorismo

Arrestato a Foggia un cittadino algerino per terrorismo internazionale. L'uomo si chiama Yacine Gasry ed è stato condannato in via definitiva a quattro anni e nove mesi. L'accusa è di associazione con finalità di terrorismo. Gasry ha fatto parte di una rete di fiancheggiatori che aiutavano un gruppo di terroristi algerini, in particolare il Fis (Fronte islamico di salvezza) che è attivo anche in alcune zone d'Italia.

Gasry era già stato fermato nel 2004 dopo gli attentati di New York dell'11 settembre 2001. L'algerino faceva parte di una rete di terroristi che puntavano a colpire l'Europa attraverso degli attentati. Il provvedimento scaturisce da un'indagine avviata dal Ros all'indomani degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 e diretta dalla Procura di Napoli.

All'epoca l'indagine riguardava la rete di supporto logistico al Fronte islamico di salvezza (Fis) algerino, attiva in Italia tra le province di Napoli, Caserta, Vicenza e Milano. Inoltre, le attività del gruppo di cui Gasry faceva parte riguardavano il reperimento di documenti falsi da fornire a integralisti che dovevano abbandonare il territorio algerino o a extracomunitari già presenti in Europa. I ricavi delle attività illecite erano destinati a finanziare l'organizzazione e le attività lecite e illecite del Fis in Algeria e in Europa.