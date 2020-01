"50 euro per ogni funerale, 200mila a cantiere edile": ecco il tariffario dei clan

Sono venticinque le condanne richieste dai giudici della direzione distrettuale antimafia di Foggia, Lidia Giorgio e Federico Perrone Capano, a carico degli imputati del processo "Decima Azione" che si sta celebrando con rito abbreviato a Bari. Nella decisione dei pubblici ministeri le pene oscillerebbero dai quattro ai diciotto anni per un totale di trecento anni.

Alla sbarra, come si legge sul quotidiano locale "FoggiaToday", i vertici della mafia foggiana (detta anche "la Società foggiana" o "la quarta mafia", ndr) finiti in manette a novembre del 2018. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsioni e rapine aggravate, detenzione illegale di armi e tentato omicidio.

Come scrive Andrea Tundo sul giornale on line "Il Fatto Quotidiano", esisteva un vero e proprio tariffario in merito alle estorsioni. Venivano chieste cinquanta euro per ogni funerale a chi gestisce una ditta di onoranze funebri e centinaia di migliaia di euro sarebbero stati estorti a chi apriva un cantiere edile. Non solo, in alcuni casi gli imprenditori locali dovevano versare il cinque per cento del proprio bilancio nelle casse della "Società". Sono questi i dati emersi dall'inchiesta partita nel novembre 2018 che ha colpito i clan di Foggia Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla.

E ancora, dall'inchiesta è anche emersa la presenza di un vero e proprio "libro mastro", ritrovato dagli investigatori coordinati dalla Dda di Bari guidata dal procuratore Giuseppe Volpe, con l’elenco di chi pagava e dalle intercettazioni telefoniche si capisce il modus operandi degli imputati al processo "Decima Azione".

Le ultime vittime di questo sistema criminale organizzato sono due fratelli, Luca e Cristian Vigilante, che hanno subito due attentati dinamitardi solo nelle prime settimane di questo nuovo anno. Ad essere colpita la loro cooperativa a capo del centro polivalente per persone anziani autosufficienti "Il sorriso di Stefano".

Come si legge nell'ultima relazione semestrale della Dia al Parlamento, nella provincia di Foggia, " il forte legame dei gruppi criminali con il territorio, i rapporti familistici di gran parte dei clan e la massiccia presenza di armi ed esplosivi favoriscono un contesto ambientale omertoso e violento ". Secondo la Dia, nella mafia del capoluogo dauno " si configura una tendenza al superamento di quelle forme di instabilità e conflittualità tipiche della camorra campana, cui la mafia foggiana è legata per ragioni di criminogenesi, per protendere verso nuovi assetti organizzativi, più consolidati e fondati su strategie condivise, emulando in tal modo, anche in un'ottica espansionistica, la 'ndrangheta ". Nella stessa relazione si parla di " un'area grigia punto di incontro tra mafiosi, imprenditori, liberi professionisti e apparati della pubblica amministrazione. Una "terra di mezzo" dove affari leciti e illeciti tendono a incontrarsi, fino a confondersi ".

E anche in virtù di quest'ultima relazione, domani, lunedì 19 gennaio, arriveranno i rinforzi annunciati dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dopo l'escalation criminale registrata a Foggia, all'inizio dell'anno. Venti gli agenti della polizia di Stato che andranno a rinforzare i servizi di controllo del territorio e di scorta. Si tratta di una vera e propria task force della direzione distrettuale antimafia.