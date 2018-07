Foligno, sul treno senza biglietto: prende a sassate i poliziotti

Viaggia in treno senza biglietto, scappa dalla polizia e prende a sassate gli agenti. E' successo alla stazione di Foligno, dove un nigeriano di 25 anni è stato denunciato dalla Polfer per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il ragazzo, come riporta PerugiaToday, viaggiava su un treno proveniente da Perugia quando è stato fermato dal capotreno. Era senza biglietto. Il nigeriano, secondo la ricostruzione della Questura di Perugia, si è rifiutato di consegnare un documento di identità al personale di Trenitalia ed è riuscito a scappare dal treno all'arrivo alla stazione di Foligno.

Così è iniziata la breve fuga del 25enne lungo i binari del treno, che ha iniziato a lanciare sassi contro gli agenti della Polizia Ferroviaria che tentavano di catturarlo. Ma non è andato lontano. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. Il nigeriano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Per lui è scattata anche la multa per il viaggio senza biglietto. Pochi giorni fa, sempre alla stazione di Foligno, la polizia aveva denunciato un nordafricano per ricettazione.