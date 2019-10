Foligno, uomo si barrica in una scuola. Poi si arrende alla polizia

Panico questa mattina in una scuola media di Sant'Eraclio, in frazione di Folgno. Un uomo italiano di mezza età si è barricato per oltre un'ora nell'istituto scolastico, chiedendo di parlare con un magistrato e minacciando di avere un ordigno un sé.

Sul posto sono subito giunte le pattuglie della polizia, insieme alle altre forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Come riporta TgCom24, tutti gli alunni sono stati fatti subito evacuare dal complesso.

Dopo poche ore, l'uomo che si era barricato con la figlia, si è arreso. Non sono ancora chiari i motivi che l'hanno spinto ad agire. Una volta uscito dall'istituto, le forze dell'ordine hanno scoperto che l'uomo aveva con sé dei contenitori e dei fili rivelatisi un falso ordigno. Ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.