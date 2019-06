Folla ai funerali di Lorenzo Orsetti, morto in Siria per combattere l'Isis

Accolto come un eroe, per l'ultimo saluto della sua città. Firenze accoglie il ritorno a casa della salma di Lorenzo Orsetti, 33enne, partito quasi due anni fa volontariamente dall'Italia per andare a combattere l'Isis in Siria con la comunità curda. Una folla di circa 200 persone ha accompagnato in corteo il suo feretro, portato sul carro con le bandiere dell'Anpi e dell'Ypg la milizia curda impegnata in Siria, alla camera ardente dove rimarrà fino ai funerali di domani e alla sepoltura nel cimitero delle Porte Sante.

"Sono contento di questa partecipazione perché è il segnale che Lorenzo è un buon esempio, una persona che è vissuta e morta per certi ideali, ma che non spunta dal nulla: c'è un movimento, una società civile che ha accompagnato la sua formazione, in Italia e nel Rojava (i territori curdi in Siria). Per me è una gioia vedere tanta gente qui vicino a lui", ha detto il padre Alessandro Orsetti.